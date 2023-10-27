«Московские рестораны широко отмечают Хэллоуин»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, что подготовили для своих гостей бары Mitzva, The Bix и «Винный базар», а также ресторан «Шинок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В этом году московские рестораны широко отмечают праздник Хэллоуин, который к тому же совпал с астрологическим коридором затмений, что придает всем предстоящим мероприятиям особый мистический оттенок.

В Mitzva Bar завтра, в самый последний и главный день непростого астрологического периода, каждый гость при заказе тематических коктейлей «Ретроград», «Лунное» или «Солнечное затмение» сможет узнать свою судьбу на костре-гадании, соединив первую букву своего имени и дату рождения. К тому же у всего персонала будут татуировки в виде Луны, Солнца и звезд, а на стенах — проекции планет в определенных фазах.

В ресторане «Шинок» завтра отмечают славянскую Велесову ночь магическими обрядами и гаданиями под музыку фолк-группы «Крапива» и в сопровождении травяных сборов с афродизиаками с говорящими названиями «Стоп-стресс», «Думай и созидай» и «Состояние».

В баре The Bix сегодня всех гостей ждут в ужасных костюмах и снимают на полароид, завтра часть команды бара планирует десант по дружеским заведениями, чтобы дарить свои коктейли в бутылках, а в воскресенье каждый гость в течение вечера сможет задать любой вопрос магической доске и получить на него судьбоносный ответ.

Во всех барах «Винный базар» завтра пройдет квест от компании «Погружение» «Убийство в старом баре», во время которого гости будут расследовать убийство ресторанного критика, произошедшего за их столом. Вычислившего убийцу премируют бутылкой вина и сертификатом на другие квесты.