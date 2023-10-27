Камила Валиева выступит в Казани во время Гран-при России
Известная российская фигуристка Камила Валиева выступит в ходе Гран-при России в Казани. Об этом на пресс-конференции сказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Фигуристка Камила Валиева
Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ
По его словам, Камила Валиева будет выступать, несмотря на то что в эти же дни в CAS пройдут слушания по ее делу. «В планах изменений нет, выступления не совпадают напрямую со слушаниями. Камила настаивает на своем участии в соревнованиях»,— отметил господин Коган.
Гран-при России в Казани будет проходить с 10 по 13 ноября, а слушания в CAS — 9-10 ноября.