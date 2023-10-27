Виновника смертельного ДТП с машиной скорой помощи отправили на принудительные работы

Губахинский суд Пермского края признал водителя большегруза, устроившего ДТП с человеческими жертвами, виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, и приговорил к принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ

ДТП произошло 23 января 2023 года на 169-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. Водитель «Вольво», груженного щебнем, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, перевозящим пациентов ГКБ №4 из Губахи в Гремячинск. В итоге на месте аварии погибли водитель и три пассажира спецавтомобиля.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к наказанию в виде принудительных работ сроком на три года восемь месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год шесть месяцев. Суд также взыскал в пользу родственников погибших 2,5 млн руб. компенсации морального вреда.