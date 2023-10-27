Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:38

Виновника смертельного ДТП с машиной скорой помощи отправили на принудительные работы

Губахинский суд Пермского края признал водителя большегруза, устроившего ДТП с человеческими жертвами, виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, и приговорил к принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ

ДТП произошло 23 января 2023 года на 169-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. Водитель «Вольво», груженного щебнем, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, перевозящим пациентов ГКБ №4 из Губахи в Гремячинск. В итоге на месте аварии погибли водитель и три пассажира спецавтомобиля.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к наказанию в виде принудительных работ сроком на три года восемь месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год шесть месяцев. Суд также взыскал в пользу родственников погибших 2,5 млн руб. компенсации морального вреда.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...