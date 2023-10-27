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В Крыму выявили четыре зоопарка и океанариум, работающие без лицензии

Крыму выявили четыре зоопарка и океанариум, которые осуществляли свою деятельность без соответствующей лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Нелегальные учреждения обнаружили в Ялте, Алуште и Евпатории. Владельцам организаций направлены предостережения о недопустимости нарушения требований закона, а также рекомендации мер по приведению работы к соответствию нормам.

Сведения о незаконной деятельности предприятий направили в полицию и прокуратуру.

Анастасия Донскова

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