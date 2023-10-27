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Коммерсантъ FM
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«На ювелирном языке эти битвы выглядят очень красиво»

Анна Минакова — о коллекции Sworn Enemies

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как Стивен Вебстер отразил тему борьбы представителей фауны в брошах.

Фото: stephenwebster.com

Фото: stephenwebster.com

Отличная новая коллекция вышла у Stephen Webster — Sworn Enemies, то есть «Заклятые враги». Вдохновила Стивена на создание линейки брошей природа, а именно то, что представители одного вида в силу своей ДНК часто становятся теми самыми заклятыми врагами. Пять брошей выпущено лимитированными сериями по три экземпляра в каждой.

Бараны уперлись рогами, петухи закружилась в боевом танце, змеи переплелись в устрашающих позах, крабы-стригуны схватили друг друга за клешни. Есть даже такая, казалось бы, непривычная для живой природы пара, как борющиеся колибри. Оказывается, они те еще бойцы.

Вот что говорится в описании коллекции: «Хотите верьте, хотите нет, но любая пара не выносит вида другой. В основе вражды — количество энергии, необходимое колибри для поддержания в воздухе, а это значит, что каждая пара должна защищать свои запасы пищи. Если кто-то посторонний осмелится проникнуть на чужую территорию, горе ему, поскольку последствия могут быть фатальными».

На ювелирном языке все эти битвы выглядят очень красиво. Тут и симметрия, и очень эффектная хореография. Ну и хотел этого Вебстер или нет, эти украшения заставляют задуматься, не бессмысленна ли битва между такими похожими существами.

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