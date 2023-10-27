Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как в Турции появились и стали популярными тараканьи бега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Турция сегодня, Стамбул, тараканьи бега. Сотни тысяч русских, попавших в Константинополь (так раньше назывался город) после революции и гражданской войны, цеплялись здесь за малейшую возможность заработать.

Меха и золото были быстро проданы за бесценок, дворяне мыли посуду за тарелку супа, мужчины продавали газеты, женщины шли на панель. Великий исход из России обернулся настоящей трагедией.

Новые эмигранты открыли более 400 клубов для игры в лото, но власти их скоро закрыли. И вот тогда появились тараканьи бега — забава, кстати, не новая. Состязания проводились и в Древнем Риме, Египте, Греции. А в Москве был известен случай, когда кто-то из купцов на таких вот забегах проиграл все свои мясные лавки в Охотном ряду.

Здесь же, в Константинополе, в эмигрантской печати называлось даже имя создателя диковинных для турок стартов — им был кинопромышленник Абрам Дранков, кинохроникер Льва Толстого.

Известный деятель Белого движения Николай Чебышев писал: «Тараканы бегут, запряженные в тележки, бегут, испуганные электрическим светом. На номера, то есть на тараканов, ставят, как на лошадей».

«Гоночным тараканам» давали клички: «Мишель», «Мечта», «Люби меня, Троцкий!», «Безжалостный Иван». В диету тараканов-«спортсменов» входили сахар, кофе, курага, зеленый салат, вареные яйца, белое вино, пиво. При этом за несколько дней до бегов участника кормить прекращали. Выигрыши бывали баснословными.

Сегодня центр гонок переместился в Австралию, где существует даже праздничный день тараканьих забегов. Хотя Турция не сильно ей уступает. Чаще всего в бегах принимают участие мадагаскарские шипящие тараканы, они самые крупные и быстрые. Конкуренцию им составляют колумбийские, тоже шустрые ребята.

Насекомых помещают в специальные желобки, на одной стороне которых включают яркий свет — его тараканы очень боятся. Интуитивно они мчатся на темную сторону «беговой дорожки». Если есть сомнения в том, кто пришел первым, работает фотофиниш.