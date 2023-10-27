Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о позициях китайских машин на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Dongfeng Фото: Пресс-служба Dongfeng

Китайские автомобильные компании, а на нашем рынке преимущественно они и остались, подводят итоги первых трех кварталов нынешнего года и делятся планами на ближайшее будущее. Цифры, конечно, рекордные, но ни в одном отчете нет упоминаний о том, что наш рынок достался им не то что без боя, а даже без какого-либо намека на конкуренцию.

Еще пару лет назад они даже не мечтали о таком подарке. И конкурировать с четырьмя десятками европейских, американских, японских и корейских брендов, которые нынче либо совсем нас покинули, либо заморозили деятельность, маркам из Поднебесной было бы чрезвычайно сложно.

Зато сейчас наш автомобильный рынок напоминает дом, спешно покинутый жильцами: приходи и занимай любую квартиру. На перепрофилирование дилерского центра под работу с новым брендом уходят даже не месяцы, а недели. А мои коллеги-журналисты примеряют новым актерам костюмы, оставшиеся от прежней труппы. «Этот рамный внедорожник из Китая станет нашим Toyota Land Cruiser». «А этот китайский седан заменит нам привычные седаны немецкой тройки». Но это все эмоции, а вот немного цифр.

С начала года по сентябрь группа Great Wall Motor реализовала на российском рынке более 84,5 тыс. автомобилей своих марок, четырехкратно увеличив объем продаж аналогичного периода прошлого года. Помимо уже продающихся у нас пикапов, кроссоверов Haval и внедорожников Tank, на рынок в октябре вывели бренд стильных электромобилей Ora. А в начале следующего года у нас появятся премиальные гибриды марки Wey.

Еще больший набор новинок обещает марка Dongfeng. До конца первого квартала 2024 года в продаже у официальных дилеров бренда появятся восемь новых моделей. Это и компактный кроссовер, и целых три полноразмерных SUV, модное кросс-купе и большой рамный внедорожник с жизнеутверждающим именем Paladin. Релизы других китайских компаний звучат не менее бравурно. Как говорится, свято место пусто не бывает.