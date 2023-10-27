Дмитрий Городилов стал начальником УГИБДД МВД по Удмуртии

Управление ГИБДД МВД по Удмуртии возглавил полковник полиции Дмитрий Городилов. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Дмитрий Городилов родился 4 февраля 1979 года в Воткинске, получил высшее образование по специальности «Юриспруденция». В органах внутренних дел служит с 1996 года, за это время прошел путь от инспектора ДПС до начальника управления МВД России по Ижевску.