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Дмитрий Городилов стал начальником УГИБДД МВД по Удмуртии

Управление ГИБДД МВД по Удмуртии возглавил полковник полиции Дмитрий Городилов. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Дмитрий Городилов родился 4 февраля 1979 года в Воткинске, получил высшее образование по специальности «Юриспруденция». В органах внутренних дел служит с 1996 года, за это время прошел путь от инспектора ДПС до начальника управления МВД России по Ижевску.

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