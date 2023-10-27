В Екатеринбурге арестовали мужчину, который прибил гвоздями женщину и поджег ее

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал 32-летнего Олега Щеголихина, обвиняемого в покушении на убийство женщины с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Он пробудет под стражей до 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в ночь на 25 октября Олег Щеголихин заметил на улице свою бывшую сожительницу, 41-летнюю Ольгу, которая за несколько дней до этого уехала от него к маме. Мужчина предложил ей поговорить, уведя в гараж, где напал на нее.

После того, как Ольга пыталась отбиваться от него ногами, Щеголихин якобы взял молоток с гвоздями и прибил ступни женщины к доске. Позже он вынул гвозди и попросил женщину отвезти его в Асбест. Когда она отказалась, мужчина облил ее бензином и поджег, однако сразу потушил. Испугавшись за свою жизнь, женщина согласилась поехать в Асбест, но при первой возможности совершила ДТП, въехав в другую машину.

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что нападение произошло в гаражном боксе по проспекту Космонавтов. Силовики официально не сообщали, какие именно повреждения нанес Ольге Олег Щеголихин, однако сообщали, что он, вероятно, планировал отвезти ее в лес, чтобы там убить. После того, как женщина устроила аварию, мужчина сбежал.

Сейчас женщина находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь. По данным Baza, женщине диагностировали ожог верхних конечностей, ягодичных областей, верхних дыхательных путей, шеи и лица общей площадью 15–20%.

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