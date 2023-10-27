По следам самой неуловимой кошки в мире

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Хозяин Алтайских гор». Документальная лента продолжительностью 52 минуты, созданная межрегиональной ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса ''Ирбис''», повествует о судьбе детеныша ирбиса по кличке Турал, появившегося на свет в национальном парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

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Зрителя ждут захватывающие приключения краснокнижного снежного барса (в России насчитывается не более 75 особей), впервые подробно и близко снятые непосредственно в его среде обитания — дикой природе Горного Алтая, а также рассказ о ежедневной работе инспекторов национального парка, изучающих снежных барсов. Знакомые каждому зрителю голоса фильму подарили ученый и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский. Перед началом премьерного показа «Хозяина Алтайских гор» вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко зачитала приветствие президента Владимира Путина первым зрителям фильма.