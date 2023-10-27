Пермьстат: оборот общепита в крае вырос на 13% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — сентябре 2023 года составил 522,6 млрд руб. Это на 4,1% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Оборот общественного питания сложился в сумме 27,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 13% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 октября 2023 года составил 41,6 млрд руб., что соответствует 42 дням торговли.