Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:12

Пермьстат: оборот общепита в крае вырос на 13% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — сентябре 2023 года составил 522,6 млрд руб. Это на 4,1% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Оборот общественного питания сложился в сумме 27,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 13% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 октября 2023 года составил 41,6 млрд руб., что соответствует 42 дням торговли.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...