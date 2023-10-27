Обвиняемый в покушении на военных летчиков в Армавире арестован

В Армавире городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей уроженцу Украины, обвиняемому в совершении террористического акта в отношении военных летчиков – выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ), сообщает объединенная пресс-служба судов края. Егор Семенов останется в СИЗО до 25 декабря.

Инцидент с участием группы российских военных летчиков произошел в ресторане «Царская охота» города Армавира 21 октября, где выпускники АВВАУЛ 2003 года отмечали юбилей выпуска. Во время банкета курьер привез торт с эмблемой училища и коробку виски, пояснив, что это подарок от одного из однокурсников, который сам не смог приехать на юбилей. Летчикам поведение курьера показалось подозрительным, они сообщили о ситуации в ФСБ, при исследовании в торте и алкоголе было найдено лекарство в большой дозе. В случае приема такой дозы лекарства у человека может произойти остановка сердца.

Правоохранительные органы быстро установили личность курьера, им оказался 33-летний уроженец города Мелитополя Егор Семенов, который с 2015 года живет в России. В распоряжении следствия оказались кадры видеозаписи из магазина, где Семенов приобретал алкоголь.

Анна Перова, Краснодар