Снег и небольшое потепление ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в эти выходные на погоду будет влиять активный североатлантический циклон, который принесет потепление и осадки. Максимальные порывы ветра достигнут 8-13 м/с, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. На дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Так, в ночь на 28 октября столбик термометра опустится до -4..-9°С, днем — -2..-7°С. Ожидается снег. В воскресенье, 29 октября, интенсивность осадков усилится, однако температура воздуха начнет повышаться. В ночные часы окажется -1..-6°С, днем — до -4..+1°С.

В понедельник, 30 октября, интенсивность осадков уменьшится, а порывы ветра немного ослабнут. Температура воздуха окажется в пределах 0..-5°С.