Депутат ЗакСа Петербурга предложил включить метро в схему тарифа «60 минут»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил включить метрополитен в схему «пересадочного тарифа». Инициативой парламентарий поделился в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Вишневский обратился с соответствующим предложением к вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову. Он напомнил, что в рамках такого тарифа стоимость первой поездки для пассажира при оплате наземного общественного транспорта обойдется в 44 рубля. В течение одного часа за вторую владелец карты заплатит 10 рублей, а последующие будут бесплатными.

При этом многие жители и гости города, по словам депутата, сначала добираются, например, на автобусе или трамвае, а затем пересаживают в метро (или же наоборот). В связи с этим парламентарий предлагает распространить «пересадочный тариф» и на подземку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Вишневский выступил за отмену платных парковок на Васильевском острове с 1 ноября 2023 года.

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