Суд в Армавире арестовал до 25 декабря обвиняемого в попытке отравить летчиков

Армавирский городской суд Краснодарского края отправил под стражу уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в совершении террористического акта, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Он останется в следственном изоляторе до 25 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным СКР, 21 октября Егор Семенов привез в банкетный зал ресторана «Царская охота» в Армавире торт и коробку виски. В ресторане выпускники Армавирского высшего военного училища летчиков отмечали 20-летие окончания учебного заведения. Господин Семенов объяснил, что он курьер, которому якобы было поручено доставить подарок от кого-то из однокурсников.

После этого мужчина быстро удалился, не назвав имени отправителя, что показалось подозрительным участникам банкета. Они сообщили о ситуации в правоохранительные органы. Исследование выявило в торте и алкоголе лекарство, способное в больших дозах вызвать остановку сердца.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следователь назначил токсикологическую и медицинскую экспертизы.

Подробно об этом происшествии «Ъ» написал в материале «Теракт с сердечной передозировкой».

Анна Перова, Краснодар