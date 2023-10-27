Новый межмуниципальный автобусный маршрут запустят в Воронежской области

В Воронежской области с 1 ноября запустят межмуниципальный автобусный маршрут №146 облцентр — Избище (Семилукский район). Об этом сообщило областное бюджетное учреждение «Регионтранс». Обслуживать маршрут по результатам конкурса регионального министерства промышленности и транспорта будет АО «ВПАТП №3».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «ВПАТП №3» было зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал составляет 1,5 млн руб. Генеральным директором выступает Олег Свиридов. Компания принадлежит министерству имущества и земельных отношений Воронежской области. Выручка АО в 2022 году составила 249,4 млн руб., чистая прибыль — 127 тыс. руб., в 2021-м — 235,1 млн руб. и 159 тыс. руб. соответственно.

Автобусы маршрута пройдут от Центрального автовокзала в Воронеже через Советский район, Семилуки, поселок Латная, село Дальнее Ляпино, СНТ «Дружба», села Нижняя Ведуга и Гнилуша, поселок Гослесопитомника до села Избище. Планируется, что ежедневно будет осуществляться шесть рейсов: три из Воронежа в Избище и три в обратном направлении.

Алина Морозова

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