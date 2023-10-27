Инвесторам предоставят более 28 га без торгов для реализации проектов

Четыре компании получат земельные участки в Башкирии в аренду без проведения торгов четырем компаниям. Соответствующие распоряжения подписал глава региона Радий Хабиров.

ООО «Специализированный застройщик ''Компания Стройинвест”» будет предоставлен участок в Стерлитамаке площадью 8,3 тыс. кв. м для строительства многоквартирного дома. Инвестор принял на себя обязательства передать не менее шести квартир площадью от 240 кв. м обманутым дольщикам.

Выделенный участок относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования под многоэтажную жилую застройку.

Компания «Волкодав сервис» получит участок площадью 1 га в селе Архангельское. На территории будет реализован масштабный инвестиционный проект по строительству придорожного многофункционального комплекса.

ООО «Акцент» предоставят участок площадью 5 тыс. кв. м в деревне Дорогино под Уфой для строительства торгового объекта.

АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» предоставят без аукциона 25,9 га в Еремеевском сельсовете (Чишминский район). Участок относится к землям особо охраняемых территорий, на нем разрешено заниматься туристической деятельностью. Инвестор планирует построить центры башкирской лошади и ловчих птиц.

ООО «Специализированный застройщик ''Компания Стройинвест''” зарегистрировано в Стерлитамаке в 2015 году. Учредителем компании является УК «Индустриальный технопарк ''Велес''». За 2022 год компания получила 2,1 млн руб. убытка при выручке 9,4 млн руб.

ООО «Волкодав сервис» зарегистрировано в марте 2023 года в селе Архангельском. Бенефициарами выступают Рустем Фатхуллин и Юрий Васильев.

ООО «Акцент» создано в Уфе в октябре 2021 года. Учредителем является Сергей Емельянов. Основной вид деятельности — строительство. Финансовые показатели организации не опубликованы.

АНО «Центр развития туризма РБ» создано в декабре 2020 года. Учредитель — госкомитет Башкирии по туризму (сейчас — республиканское министерство предпринимательства и туризма).

Наталья Балыкова

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