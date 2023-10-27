В Нижнем Новгороде открылся первый «Мультилаб Эн+»

В условиях дефицита кадров повышение престижа инженерных профессий становится общегосударственной задачей, которую не решить без участия крупного бизнеса: на федеральном уровне запускают все новые проекты, призванные увлечь детей наукой и техникой. Социально ответственные компании оснащают школы современным оборудованием, проводят фестивали и олимпиады, открывая новые возможности и форматы для обучения.

Один из таких проектов — создание в учебных заведениях центров развития компетенций «Мультилаб Эн+». Это образовательные площадки для обучения, развития и общения школьников. Мультимедийные учебные классы площадью от 52 до 250 квадратных метров оснащают по последнему слову техники самым современным оборудованием для изучения новых технологий: робототехники, электроники, 3D-моделирования, интернета вещей, видеопроизводства, программирования, а также для развития информационно-коммуникативных технологийи soft skills, так называемых «мягких навыков».

Проект запустили в январе 2022 года, и он оказался очень востребован: на конкурсный отбор Эн+ получила 55 заявок от школ из разных регионов. Сейчас в России открыто семь «Мультилабов»: по одному в Иркутске и Красноярске, Братске и Нижнем Новгороде, два — в Дивногорске. Объем инвестиций в проект превысил 100 млн руб. Планируемый ежегодный охват участников по всей стране — 8000-8500 человек.

Первый «Мультилаб» в Нижнем Новгороде открылся в Лицее №40 — именно его заявка с проработанным проектом центра, календарным планом мероприятий и подтвержденными компетенциями преподавательского состава была признана конкурсной комиссией лучшей. В создание нижегородского «Мультилаба Эн+» инвестировала 12,7 млн руб., центр был создан меньше чем за полгода.

«Ровно пять месяцев назад мы вручали руководству лицея сертификат победителя, а сегодня открываем полностью оборудованный „Мультилаб“, — рассказал рассказал генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+Груп) Виталий Гаврюшенко. — Специально разработанная для проекта мебель и цветовая гамма позволяют создавать различные вариации рабочего пространства, заниматься индивидуально или в группах. Для обучения видеопродакшену предусмотрено профессиональное освещение и площадки для съемок. Секция инженерного дизайна оборудована 3D-принтером и 3D-ручками, станком ЧПУ со специализированным программным обеспечением».

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков назвал открытие центра важным событием для образовательной системы города: «Для школьников — это возможность освоить новые необходимые в современном мире компетенции. Для учителей — шанс применить новые методы преподавания».

Задачи по сотрудничеству с учебными заведениями и поддержке учащихся по всей России были поставлены еще 15 лет назад основателем Эн+ Олегом Дерипаска. По словам директора лицея Наталии Умновой, новый суперсовременный класс полностью отвечает потребностям школы: «Это именно то, что нужно нашим ученикам. Им интересны инженерные специальности, научные разработки, электроника, моделирование, многие несколько лет увлекаются робототехникой. Они с удовольствием будут заниматься здесь и развивать свои навыки».