После смерти ребенка в нижегородской инфекционной больнице изымают документы

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после смерти 1,5-годовалого ребенка в детской инфекционной больнице. По данным регионального управления СК РФ, ребенок поступил в медицинское учреждение 28 сентября и был помещен в реанимационное отделение. Спустя несколько дней мальчик умер.

Следователи изымают в больнице необходимую медицинскую документацию для проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы. По итогам экспертизы будет установлена причина смерти.

Прокуратура начала свою проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Андрей Репин