По факту убийства благородного оленя на Кубани возбудили уголовное дело

На Кубани расследуют уголовное дело об убийстве благородного оленя. Труп животного нашли 23 октября в районе хутора Левченко, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Об обнаружении трупа в полицию сообщил главный госинспектор территориального сектора по Кореновскому району отдела Федерального государственного охотнадзора. Спустя несколько дней по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

В полиции пока не сообщали о поимке стрелка или подозреваемых по делу.

Вячеслав Рыжков

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