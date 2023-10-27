В праздники запустят дополнительный поезд из Ярославля в Санкт-Петербург

На предстоящие выходные и праздники в ноябре назначены дополнительные поезда из Ярославля в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Поезд №505/506 отправится из Санкт-Петербурга в Ярославль 27 октября и 3 ноября, № 506/505 — из Ярославля в Санкт Петербург поедет 29 октября и 6 ноября. Время в пути варьируется от 11 до 20 часов, планируются остановки в Череповце и Вологде. Стоимость билетов начинается от 1,9 тыс. руб.

Алла Чижова