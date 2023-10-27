В Миассе преподаватель колледжа перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Жительница Миасса потеряла 2,5 млн руб., доверившись уговорам телефонных мошенников. По этом факту возбуждено уголовное дело, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее преподавательнице местного колледжа позвонила якобы сотрудник правоохранительных органов из Москвы, которая сообщила, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а жилье и накопления находятся в опасности. Неизвестная убедила горожанку для сохранения денег установить приложения для проверки кредитных обязательств и провести сделку с жильем для его сохранения.

По указанию злоумышленников местная жительница перевела им 130 тыс. руб., а затем 2,4 млн руб., полученных с продажи своей квартиры.

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