В Гулькевичском районе отремонтировали артезианскую скважину

В поселке Красносельском Гулькевичского района Кубани выполнили капремонт артезианской скважины. Работы проводились в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник рассказал, что скважину построили больше 40 лет назад, ее глубина составляет 150 м. После модернизации объекта около 600 жителей населенного пункта получили доступ к чистой питьевой воде.

В этом году в муниципалитетах Кубани строят и ремонтируют почти 66 км сетей водоснабжения. Работы проводят также на 48 водозаборных сооружениях.

Вячеслав Рыжков

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