Краснодарский адвокат предстанет перед судом за обман доверительницы

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество, сообщают пресс-службы краевой прокуратуры и следственного управления СКР. Обвинение полагает, что адвокат обещал доверительнице передать следователю 5 млн руб. за принятие решений в ее пользу в ходе расследования уголовного дела.

Противоправную деятельность адвоката выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что женщина и ее сын являются фигурантами уголовного дела, адвокат предложил доверительнице дать взятку следователю за прекращение уголовного преследования ее сына. Кроме того, адвокат обещал обеспечить сохранение в отношении самой женщины меры пресечения в виде домашнего ареста, снять аресты с ее имущества и затормозить следственные действия. Злоумышленник был задержан в июне 2023 года при получении денежных средство от доверительницы.

В ходе следствия юрист признался в том, что не имел намерения передавать кому-либо денежные средства, то есть обманывал доверительницу. В настоящее время адвокат находится в следственном изоляторе.

Анна Перова, Краснодар