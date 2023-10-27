В соцсетях появился фейк о нападениях на детей в Ижевске

В столице Удмуртии в социальных сетях распространяют фейковую информацию о том, что неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего ребенка. В пресс-службе МВД по республике эти данные не подтверждают, а также призывают обращаться к информации от официальных источников. Об этом пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, в социальных сетях обеспокоенные ижевчане сообщают, что нападение было совершено в центре города. 30-летний мужчина пытался похитить девочку, а прежде другого ребенка. При этом к постам прикрепляют фоторобот предполагаемого преступника. Однако данный фейк существует с 2015 года. Тогда же появились аналогичные сообщения о нападениях в селе Миловка в Уфимском районе Башкортостана.