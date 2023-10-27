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обновлено 15:05

Чрезвычайные ситуации возможны в Нижегородской области из-за снегопада

В Нижегородской области 27-29 октября вновь ожидаются гололед и мокрый снег, который может налипать на провода и ветки деревьев. По данным регионального управлении МЧС, это может сопровождаться порывами ветра до 15 м/с. На дорогах возможно ухудшение видимости до 500 м и менее. Ожидается, что из-за обильных осадков высота свежего снежного покрова превысит 10 см.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этих сложных погодных условиях возрастет вероятность повреждения и обрыва ЛЭП, нарушений в работе систем ЖКХ, заторов на автодорогах. Также возможно увеличение количества ДТП и сбои в работе аэропорта. Могут произойти обрушения элементов зданий и конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.

Нижегородцам советуют меньше пользоваться автотранспортом или воздержаться от поездок по городу, держаться в стороне от ЛЭП, остерегаться схода снега с крыш и сообщать в администрацию об оборванных проводах.

Как писал «Ъ-Приволжье», 17 октября на Нижегородскую область обрушился сильный снегопад с ветром до 30 метров в секунду. Из-за стихии более тысячи населенных пунктов остались без электричества. На восстановление электроснабжения энергетикам понадобилось двое суток.

Андрей Репин

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