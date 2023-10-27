В Прикамье усилят контроль за организацией детского питания

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам усилить надзор за организацией питания детей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с руководителем краевого Роспотребнадзора Виталием Костаревым.

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Господин Костарев рассказал главе региона о ходе эпидемиологического расследования отравления участников Всероссийского фестиваля детских цирков, проходившего в Перми. Установлено, что детей заразили работники пищеблока. «Все материалы будут переданы правоохранителям. Кафе, где питались ребята, временно закрыто. Если установят вину организатора питания, то он должен ответить по всей строгости закона»,— заявил губернатор.

V Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов являлся частью программы празднования 300-летия Перми. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от 5 до 18 лет из 15 регионов страны. Вечером 25 октября участники фестиваля стали жаловаться на плохое самочувствие. После медицинского осмотра были госпитализированы 20 человек, всем им поставили диагноз «норовирусная инфекция».

По словам Дмитрия Махонина, таких случаев не должно быть в принципе. «Будем включать службу Роспотребнадзора в подготовку и организацию массовых мероприятий с участием детей и взрослых»,— заявил губернатор.