Дело Роберта Мусина передали в Верховный суд России

Верховный суд Татарстана приостановил новое рассмотрение первого уголовного дела экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Как сообщила «Ъ-Казань» пресс-секретарь Наталья Лосева, в суд поступило представление Генпрокуратуры, которая обжаловала решения нижестоящих судов по этому делу. Жалобу надзорного органа будет рассматривать Верховный суд РФ.

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«Верховный суд РФ запросил дело Мусина. Соответственно, в нашем суде рассмотрение дела отложено»,— пояснила госпожа Лосева. По ее словам, возобновление рассмотрения дела будет зависеть от решения суда РФ.

Осенью 2021 года по решению Вахитовского райсуда Казани Роберт Мусин был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Позже Верховный суд Татарстана снизил срок до 11 лет.

В июне этого года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре вернул первое уголовное дело против бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина на пересмотр.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"