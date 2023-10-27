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В станице Махошевской утвердили границы Братской могилы

В Мостовском районе Кубани утвердили границы Братской могилы в станице Махошевской. Здесь в годы Великой Отечественной войны расстреляли больше 200 жителей поселка Михизеева Поляна, говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Роман Лузинов объяснил, что мемориал увековечивает память расстрелянных кубанцев, а определение границ памятника обеспечит его сохранность. На прилегающих землях благодаря этому можно будет вести градостроительную деятельность с наиболее благоприятными условиями.

Разработкой проектной документации для памятника занималась специализированная организация. Средства на это выделили из бюджета региона. Проект прошел госэкспертизу.

Вячеслав Рыжков

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