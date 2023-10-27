Минфин обязали выплатить 1,3 млн рублей реабилитированному жителю Башкирии

Уфимский райсуд постановил взыскать с Министерства финансов России 1,3 млн руб. в пользу реабилитированного Игоря Вагапова, сообщили в пресс-службе суда.

В мае 2022 года Уфимский райсуд признал Игоря Вагапова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшими тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к году ограничения свободы. Установлено, что в феврале 2018 года в поселке Чишмы подсудимый за рулем автомобиля, проезжая по мосту через реку Калмашку, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате ребенок в салоне встречной машины получил тяжкий вред здоровью.

В ноябре прошлого года Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений.

В апреле Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационную жалобу подсудимого, отменил обвинительный приговор и апелляционное определение. Уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях осужденного состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.

Кассация установила, что в соответствии с заключениями экспертов на момент ДТП мост и дорожное полотно не отвечали требованиям ГОСТов, проезжая часть моста была однополосной. С большей долей вероятности причиной аварии стали конструкция моста и дорожное покрытие, говорится в постановлении. После ДТП администрация Чишмов установила перед мостом дорожные знаки «Преимущество перед встречным движением. Узкий участок дороги…».

Влада Шипилова

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