«Мысли о выставке»
На месте реконструкции Октябрьской революции уличный художник открыл выставку
В столице Башкирии по-прежнему продолжается масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции. Работы планируют завершить до ноября 2025 года, однако мэрия Уфы не смогла найти подрядчика второго этапа. Пока идут торги и заключаются контракты, на состояние Октябрьской революции обратил внимание уличный художник Unrealskazka, организовав выставку на бетонных кольцах. Собрали фотографии импровизированной экспозиции в фотогалерее «Ъ-Уфа».
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