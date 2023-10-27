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«Мысли о выставке»

На месте реконструкции Октябрьской революции уличный художник открыл выставку

В столице Башкирии по-прежнему продолжается масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции. Работы планируют завершить до ноября 2025 года, однако мэрия Уфы не смогла найти подрядчика второго этапа. Пока идут торги и заключаются контракты, на состояние Октябрьской революции обратил внимание уличный художник Unrealskazka, организовав выставку на бетонных кольцах. Собрали фотографии импровизированной экспозиции в фотогалерее «Ъ-Уфа».

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Надпись: «Добро пожаловать на выставку»

Надпись: «Добро пожаловать на выставку»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Железобетонное кольцо, которое стало арт-объектом

Железобетонное кольцо, которое стало арт-объектом

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Надпись: «Вау! Ах! Ох! Ух! Стиль»

Надпись: «Вау! Ах! Ох! Ух! Стиль»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Вид на улицу Октябрьской революции

Вид на улицу Октябрьской революции

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

«Ярко! Свежо! Обильно», – написал художник

«Ярко! Свежо! Обильно», – написал художник

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Надпись: «Уверен, что следующее открытие этой выставки случится при раскопке этих колец для строительства московского метрополитена»

Надпись: «Уверен, что следующее открытие этой выставки случится при раскопке этих колец для строительства московского метрополитена»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

«Это все-таки выставка», – напоминает Unrealskazka

«Это все-таки выставка», – напоминает Unrealskazka

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

«Мысль-луч, что данная работа будет зарезервирована в земле, почти в вечности, на ближайшие 50-100 лет», – пояснил концепцию экспозиции автор

«Мысль-луч, что данная работа будет зарезервирована в земле, почти в вечности, на ближайшие 50-100 лет», – пояснил концепцию экспозиции автор

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

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Надпись: «Добро пожаловать на выставку»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Железобетонное кольцо, которое стало арт-объектом

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Надпись: «Вау! Ах! Ох! Ух! Стиль»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Вид на улицу Октябрьской революции

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

«Ярко! Свежо! Обильно», – написал художник

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

Надпись: «Уверен, что следующее открытие этой выставки случится при раскопке этих колец для строительства московского метрополитена»

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

«Это все-таки выставка», – напоминает Unrealskazka

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

«Мысль-луч, что данная работа будет зарезервирована в земле, почти в вечности, на ближайшие 50-100 лет», – пояснил концепцию экспозиции автор

Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова

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