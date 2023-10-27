«Мысли о выставке»

В столице Башкирии по-прежнему продолжается масштабная реконструкция улицы Октябрьской революции. Работы планируют завершить до ноября 2025 года, однако мэрия Уфы не смогла найти подрядчика второго этапа. Пока идут торги и заключаются контракты, на состояние Октябрьской революции обратил внимание уличный художник Unrealskazka, организовав выставку на бетонных кольцах. Собрали фотографии импровизированной экспозиции в фотогалерее «Ъ-Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Надпись: «Добро пожаловать на выставку» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Железобетонное кольцо, которое стало арт-объектом Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Надпись: «Вау! Ах! Ох! Ух! Стиль» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Вид на улицу Октябрьской революции Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова «Ярко! Свежо! Обильно», – написал художник Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Надпись: «Уверен, что следующее открытие этой выставки случится при раскопке этих колец для строительства московского метрополитена» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова «Это все-таки выставка», – напоминает Unrealskazka Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова «Мысль-луч, что данная работа будет зарезервирована в земле, почти в вечности, на ближайшие 50-100 лет», – пояснил концепцию экспозиции автор Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Следующая фотография 1 / 8 Надпись: «Добро пожаловать на выставку» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Железобетонное кольцо, которое стало арт-объектом Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Надпись: «Вау! Ах! Ох! Ух! Стиль» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Вид на улицу Октябрьской революции Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова «Ярко! Свежо! Обильно», – написал художник Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова Надпись: «Уверен, что следующее открытие этой выставки случится при раскопке этих колец для строительства московского метрополитена» Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова «Это все-таки выставка», – напоминает Unrealskazka Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова «Мысль-луч, что данная работа будет зарезервирована в земле, почти в вечности, на ближайшие 50-100 лет», – пояснил концепцию экспозиции автор Фото: Коммерсантъ / Ксения Федорова