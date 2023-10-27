Жителя Башкирии осудили за попытку кражи пожертвований из мечети

Уфимский районный суд признал виновным Раиля Муртазина, обвиняемого в покушении на кражу пожертвований из мечети в деревне Подымалово. Приговор — один год в колонии-поселении.

Как сообщила пресс-служба суда, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в мечеть, открыв дверь ключом, который хранился в пластиковой бутылке возле входа в мечеть. Попав внутрь, мужчина с помощью ножу попытался вытащить из ящика для пожертвований 10,5 тыс. руб., но был задержан сотрудником мечети.

Раиль Муртазин признал вину. Имам-хатыб мечети в суде охарактеризовал подсудимого с отрицательной стороны.

В февраля 2022 года Раиль Муртазин уже был осужден за кражу. Тогда суд вынес условный приговор.

Майя Иванова

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