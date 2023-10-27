Выдачу материнского капитала на первенца в России могут ограничить возрастом матери до 25–30 лет или перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Такие изменения в программу предлагает ряд депутатов Госдумы. Авторы законопроекта обосновывают инициативу, среди прочего, необходимостью «учитывать складывающиеся демографические вызовы и полученный эффект от программы», которая должна закончиться в 2026 году. Инициативу законодателей комментирует репродуктолог, главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-center Оксана Авагимова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Авагимова

Фото: предоставлено автором Оксана Авагимова

Фото: предоставлено автором

«С одной стороны, как врач-репродуктолог я констатирую, что с возрастом у женщины уменьшается количество половых клеток, а также снижается их качество, и вероятность генетических поломок и каких-то возможных негативных последствий при беременности увеличивается. С другой стороны, я считаю, что этим постановлением мы ограничиваем права женщин, уменьшив возможность и вероятность рождения ими ребенка тогда, когда они к этому морально готовы, когда они достигают определенных жизненных ценностей.

Возраст деторождения не всегда ограничен только желанием самой женщины иметь ребенка. Есть еще необходимость желания полового партнера женщины и вообще его наличие. Кроме того, возможна необходимость лечения того или иного заболевания. Поэтому, на мой взгляд, законодательное обсуждение возраста первородящей женщины не совсем этично и не актуально».

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