В Кузбассе задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

СУ СК России по Кемеровской области задержан 50-летний председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), сообщает областное следственное управление.

По версии следствия, в ноябре 2014 года подозреваемый дал указание подчиненным подготовить необходимый пакет документов для бесплатной передачи земель в собственность фирме, с которой заключены муниципальные контракты на развитие застроенной территории. Фигурант дела при этом достоверно знал, что компания не выполнила необходимые для этого условия договоров. В результате преступных действий должностного лица в период с 2017 по 2023 годов из муниципальной собственности выбыли земельные участки общей стоимостью порядка 175 млн руб.

Ранее правоохранителями была задержана и помещена под стражу директор коммерческой фирмы, ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

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Лолита Белова