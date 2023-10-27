Студент уральского филиала РАНХиГС обратился в суд из-за отчисления

Студент Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) через суд признал незаконным отчисление и отказ в предоставлении академического отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе 2020 Александр М. года был зачислен студентом очного отделения в РАНХиГС на специальность «Экономическая безопасность». Летом 2022 года он обратился к директору вуза с заявлением о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам. По данным суда, заявление студента было принято заместителем декана, однако в предусмотренный законом срок ответ от вуза не поступил.

При этом на почту молодому человеку пришло письмо о его отчислении из-за академической задолженности. В этом же письме ему отказали в предоставлении академического отпуска из-за отсутствия документов. Студент посчитал это незаконным. «Вуз надлежащим образом не уведомил студента об имеющейся академической задолженности, а также не ознакомил с приказом об отчислении под роспись»,— сказано в сообщении суда.

После этого Александр М. обратился с иском к филиалу РАНХиГС в Ленинский районный суд. Он требовал признать незаконными приказ об отчислении и отказ в академическом отпуске. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, из-за чего молодой человек обжаловал решение в областном суде.

Как установил облсуд, филиал РАНХиГС допустил нарушения. В частности, для предоставления академического отпуска действительно нужны подтверждающие документы, но «при их наличии». Кроме того, ответ на заявление об отказе в предоставлении академического отпуска был предоставлен 7 июля, а отчислили студента еще 5 июля.

«Обучающийся по закону имеет право на две попытки пересдачи экзамена, однако Александр был лишен этого права, так как был отчислен из вуза до окончания сессии»,— добавили в облсуде. Отмечается, что графики пересдачи экзамена не были представлены суду, а также ответчик не смог представить доказательств ознакомления отчисленного студента с приказом об отчислении.

Областной суд признал приказ об отчислении незаконным и восстановил Александра М. на второй курс РАНХиГС. Отказ в предоставлении академического отпуска был также признан незаконным.

Напомним, бывшего директора уральского филиала РАНХиГС Дмитрия Репина могут лишить ученой степени кандидата социологических наук. Такое решение вынесли члены диссертационного совета, созданного при Тюменском индустриальном университете.

Полина Хабарова

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