«Евростройхолдинг+» построит у озера Кабан очистные сооружения за 1 млрд рублей

Компания «Евростройхолдинг+» построит у озера Кабан очистные сооружения на ливневой канализации за 1 млрд руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о строительстве сооружений на улице Такташа на участке от Оренбургского тракта до Гребного канала на Кабане. Также победителю тендера предстоит провести переустройство сетей наружного газоснабжения, принять конструктивные и технологические решения и выполнить другие виды работ.

Все работы должны быть выполнены до 12 декабря 2023 года.

"Ъ-Казань"