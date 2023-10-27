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«Евростройхолдинг+» построит у озера Кабан очистные сооружения за 1 млрд рублей

Компания «Евростройхолдинг+» построит у озера Кабан очистные сооружения на ливневой канализации за 1 млрд руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о строительстве сооружений на улице Такташа на участке от Оренбургского тракта до Гребного канала на Кабане. Также победителю тендера предстоит провести переустройство сетей наружного газоснабжения, принять конструктивные и технологические решения и выполнить другие виды работ.

Все работы должны быть выполнены до 12 декабря 2023 года.

"Ъ-Казань"

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