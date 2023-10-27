Стая собак напала на мужчину в Салавате

Прокуратура Башкирии начала проверку после нападения стаи собак на жителя Салавата. Информация об инциденте была опубликована в соцсетях.

По предварительным данным, утром в пятницу несколько животных напали на мужчину возле жилого дома на Ленинградской улице. «В результате ему причинена травма в виде укуса правого предплечья», — сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ведомство намерено дать оценку деятельности мэрии по организации отлова и содержания бездомных собак.

Наталья Балыкова

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