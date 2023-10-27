Памятник первому ректору ИГМА Гавриилу Стерхову установили в Ижевске
В столице Удмуртии в Ижевской государственной медицинской академии установили памятник первому руководителю Гавриилу Стерхову. Церемонию приурочили к 90-летию вуза, сообщает пресс-служба госсовета региона. Памятник установили на благотворительные пожертвования и средства от внебюджетной деятельности учреждения.
Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии
Автором памятника, который поставлен рядом с теоретическим корпусом ИГМА, стал уроженец Удмуртии, молодой скульптор Андрей Щеткин. Он одержал победу в объявленном вузом конкурсе на лучший проект памятника. Скульптуру отлили в Санкт-Петербурге.