Памятник первому ректору ИГМА Гавриилу Стерхову установили в Ижевске

В столице Удмуртии в Ижевской государственной медицинской академии установили памятник первому руководителю Гавриилу Стерхову. Церемонию приурочили к 90-летию вуза, сообщает пресс-служба госсовета региона. Памятник установили на благотворительные пожертвования и средства от внебюджетной деятельности учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Автором памятника, который поставлен рядом с теоретическим корпусом ИГМА, стал уроженец Удмуртии, молодой скульптор Андрей Щеткин. Он одержал победу в объявленном вузом конкурсе на лучший проект памятника. Скульптуру отлили в Санкт-Петербурге.