Новосёлы дома на ул. Яблочкова, 3 получают ключи от своих квартир

С 30 октября начинается заселение нового дома на ул. Яблочкова, 3. 17-этажный трёхподъездный дом комфорт-класса построила группа компаний ПЗСП в пермском микрорайоне Краснова. В доме – 528 квартир, и практически все они были проданы уже в ходе строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Интерес покупателей к этому объекту легко объясним. Дом имеет целый ряд преимуществ, которые по достоинству могут оценить новосёлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Планировки квартир в доме – очень просторные. Все они сдаются с фирменной отделкой от ПЗСП «под ключ». Надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая качественная сантехника, обои и напольные покрытия и многое другое, что делает переезд в новую квартиру простым и удобным. Есть даже зеркало в ванной! Покупателям уже не нужно тратить время и деньги на ремонт, поэтому сразу после получения ключей можно обживать новую квартиру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Добавляют уюта и комфорта места для хранения: гардеробные или шкафы-купе, которые есть в каждой квартире.

Помимо комфорта в квартирах застройщик обеспечил безопасность и уют самого дома и придомовой территории. Вход в дом – с уровня земли, а в подъездах - большие и просторные холлы с отличной дизайнерской отделкой. Установлено видеонаблюдение в холлах, лифтах и во дворе, и трансляция доступна с любого устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Удобство дома ещё и в том, что на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Здесь будут располагаться магазины и организаций сферы услуг, что значительно сэкономит время на повседневные покупки и сервис для жильцов дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Тем временем застройка микрорайона Краснова продолжается. Кроме того, ПЗСП строит целый ряд домов в разных районах города, и любой покупатель может найти себе квартиру мечты. Например, студию 25,8 кв.м в ЖК «Ближе» в Кондратово можно приобрести по цене от 2 700 000 руб. А скоро ПЗСП начнет строительство новых домов в Кровском и Орджоникидзевском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наверняка, вам уже захотелось приобрести новую квартиру от ПЗСП? Оставить заявку и узнать подробности о строящихся объектах вы можете на сайте компании https://vk.cc/crXazb или по телефону горячей линии: +7(342)292-15-47.

Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: Яблочкова, 3 - ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ЖК Ближе: Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Водопроводная, 6/2 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово».

АО "ПЗСП"