Музей природы на кордоне Гузерипль закрыли на ремонт до 1 ноября
Музей природы на кордоне Гузерипль закрыли до 1 ноября на реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника.
Фото: пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника имени Шапошникова
На кордоне Гузерипль находятся музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес и другие достопримечательности.
До реконструкции музей работал в ежедневном режиме по расписанию экоцентра.
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