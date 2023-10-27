Музей природы на кордоне Гузерипль закрыли на ремонт до 1 ноября

Музей природы на кордоне Гузерипль закрыли до 1 ноября на реконструкцию. Об этом сообщила пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника имени Шапошникова Фото: пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника имени Шапошникова

На кордоне Гузерипль находятся музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес и другие достопримечательности.

До реконструкции музей работал в ежедневном режиме по расписанию экоцентра.

Анастасия Донскова

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