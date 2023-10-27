В Перми внепланово сел борт, летевший из Якутии в Москву

Согласно данным сервиса Flightradar, полчаса назад в Перми приземлился борт авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту S73060 Чулман (Республика Саха) — Москва. Согласно данным сервиса, лайнер развернулся над республикой Коми и был направлен в пермский аэропорт. В аэропорту Большое Савино сообщили, что причина незапланированной посадки —ухудшение здоровья пассажира. «Медицинская бригада была предупреждена заранее и встречала самолет на перроне. На данный момент пассажиру оказывается медпомощь»,— заявили в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flightradar24.com Фото: flightradar24.com