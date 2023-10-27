«О чемпионстве ЦСКА мало кто говорит»

В пятницу вечером матчем «Рубин»—«Балтика» откроется 13-й тур чемпионата Росси по футболу. Центральная же игра в этот раз будет завершать футбольную программу выходных. В Воскресенье вечером единоличный лидер РПЛ «Краснодар» встретится в Москве с ЦСКА. Подобности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ЦСКА в домашних матчах всегда фаворит, мы к этому привыкли. Отсюда и коэффициенты в «Лиге Ставок», кстати, повышенные: 2,35 на армейцев и 3,1 на «Краснодар». Южане в последнее время не слишком убедительны. В двух встречах команда Владимира Ивича пропустила больше, чем до этого во всем чемпионате, после чего энтузиазм по поводу будущего южан у многих поубавился. Хотя в «Лиге Ставок» чемпионство «Краснодара» можно взять за 3,05. Не так давно коэффициент на подобный исход составлял 15.

Но сохранит ли «Краснодар» свое первое место — большой вопрос. Ближайший матч с ЦСКА лишь первый в серии сложнейших игр. Потом «Краснодару» предстоит сойтись с «Крыльями Советов» и «Зенитом». И говорить о том, на что способен нынешний лидер, можно будет не раньше декабря, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов: «Я бы брал вообще время до зимы, потому что потом огромный отпуск, потом два месяца подготовки. Как ее кто пройдет, никто не знает, кто как усилится, кто уйдет, кто придет.

Поэтому если до зимы "Краснодар" удержит пять очков преимущества, то, мне кажется, они навяжут серьезно борьбу "Зениту" за чемпионство».

Но, несмотря на все сложности «Краснодара» в последних турах, у ЦСКА проблем не меньше, а может, даже больше. О чемпионстве красно-синих сейчас вообще мало кто говорит. Коэффициент на такой исход в «Лиге Ставок» запредельный — 20, а место в турнирной таблице седьмое. В последних восьми матчах чемпионата армейцы выиграли лишь однажды. Так что встреча с «Краснодаром» для них тоже важнейшая.

Только вот травмированных в армейском клубе, мягко говоря, немало. Еще одна потеря — молодой полузащитник Максим Мухин. Он выбыл надолго, у игрока разрыв крестообразной связки колена. Когда в клубе так много травмированных, то с этим нужно разбираться, отмечает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Надо искать, в чем причина, а она может быть в нарушении основных методик учебно-тренировочного процесса. Надо разбираться тренерскому штабу, что не так. Хорошо подготовленный футболист найдет возможности избежать травмы. И, конечно, есть физиотерапевт, медицинский штат. Просто так эпидемий не бывает».

Несмотря на серьезную армию болельщиков, на победу хозяев заключают пари лишь 35% клиентов «Лиги Ставок». 45% ставят на гостей, и 20% — на ничью. Одно из самых популярных пари — «Краснодар» не проиграет. В «Лиге Ставок» такой исход можно взять за 1,58.

Те же, кто хочет коэффициент повыше, могут обратить внимание на спецпари в «Лиге Ставок», которое касается всех московских клубов, — так называемый «московский экспресс». Победы всех команд из столицы нашей страны идут с коэффициентом 23. Это опасная ставка, и дело не только в травмах армейцев. «Динамо» Марцела Лички принимает неуступчивый «Урал», «Локомотив» едет в гости к «Ростову», который может огорчить кого угодно.

Даже «Спартак», который отправляется к «Факелу» в качестве фаворита, может потерять очки. Поддержка хозяев ждет нереальная. Стадион точно будет битком, считает генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе: «И так все выкуплено абонементчиками, то есть у нас нет проблем с реализацией билетов, потому что квота остается небольшая совсем. Я думаю, что стадион может быть заполнен, если не будет никаких форс-мажоров, связанных в первую очередь с погодой».

Что же касается телетрансляций, то общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа две встречи. В субботу в 16:30 «Крылья Советов»—«Оренбург», а в воскресенье центральную игру тура ЦСКА—«Краснодар».