Глава СК отреагировал на жалобы о крупной незаконной свалке в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о появлении крупной несанкционированной свалки в Курчатовском районе Челябинска. Доклад о ее результатах ему представит исполняющий обязанности регионального управления СКР Алексей Колбасин. Об этом сообщают в информационном центре федерального ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось о непринятии мер по ликвидации большой свалки твердых бытовых и строительных отходов, в том числе повышенного класса опасности, на улице Профессора Благих. Так, в областном отделении Общероссийского народного фронта отмечали, что «горы мусора» представляют риск «как для людей, так и для окружающей среды». Обращения по этому обводу общественники направили в прокуратуру, министерство экологии региона и Росприроднадзор.

По факту жалоб управление СКР по Челябинской области начало процессуальную проверку.

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