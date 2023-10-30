Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме без объявления цены продажи, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества: здание магазина «Чайка», общей площадью 87,2 кв. м; земельный участок площадью 186 кв.м, кадастровый номер земельного участка 61:52:0010009:32, расположенных по адресу: Ростовская обл., пос. Лиховской, ул. Железнодорожная, 23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже объектов, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

ОАО «РЖД»