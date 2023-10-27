Владимир Путин объявил благодарность ученому Александру Аклееву из Челябинска

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность директору Уральского научно-практического центра радиационной медицины Федерального медико-биологического агентства (Челябинск), доктору медицинских наук, профессору Александру Аклееву. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 26 октября.

Александр Аклеев получил благодарность «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.

Директор расположенного в Челябинске Уральского научно-практического центра радиационной медицины Александр Аклеев также возглавляет кафедру радиационной биологии биологического факультета Челябинского государственного университета. Является заслуженным деятелем науки России. Как ученый работает над решением проблем отдаленных эффектов хронического облучения человека. С его именем связана разработка рациональной и эффективной системы организации специализированной медицинской помощи жителям Урала, пострадавшим в результате аварии на ПО «Маяк». 4 сентября Александру Аклееву исполнилось 65 лет.

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