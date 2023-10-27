Суд приговорил к колонии двух полицейских, выдававших паспорта уехавшим за рубеж

Мосгорсуд приговорил двух бывших сотрудников миграционного отдела МВД, за вознаграждение выдававших внутренние и заграничные паспорта россиянам, проживающим за рубежом. Обвиняемые получили по семь и восемь лет колонии. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, сотрудники миграционного отдела помогали россиянам, проживающим на постоянной основе в США, Канаде и странах Европы, оформлять внутренние и заграничные паспорта. Документы выдавались с нарушениями процедуры, установленной законом, согласно которой гражданин обязан лично присутствовать при выдаче документа. За такие услуги бывшие сотрудники МВД через бизнесмена-посредника получили вознаграждения на сумму 2 млн руб.

Мосгорсуд признал экс-сотрудников МВД виновными в получении взятки (статья 290 УК РФ). Помимо срока в колонии их также приговорили к «крупному штрафу», сумма которого не уточняется. Бизнесмена-посредника признали виновным в посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) и приговорили к лишению свободы на пять лет.

По словам Ирины Волк, 10 октября за аналогичную деятельность были осуждены еще трое участников схемы.

Анастасия Ларина