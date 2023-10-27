Кандидат «Яблока» не сдал подписи для участия в выборах в горсовет Новосибирска

«Яблоко» не будет представлено на довыборах в новосибирский горсовет в одномандатном округе №49. Выдвинутый им кандидат Максим Новиков не смог собрать необходимое число подписей для регистрации, говорится в сообщении регионального отделения (РО) партии.

«Люди с большой неохотой открывали двери подъездов и квартир, шли на контакт, доверяли свои паспортные данные сборщикам, отказывались понимать зачем это все нужно им лично, не желали подписываться за «незнакомого депутата», считают политику грязным и пустым занятием»,— объясняется неудача в сообщении Telegram-канала РО. 20-летний Максим Новиков является учащимся РАНХиГС.

Ранее о том, что ему не удалось собрать необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата в округе №49 заявил самовыдвиженец Евгений Шамро. К настоящему времени в предвыборной гонке в 49-м округе остаются 10 претендентов, семь из которых выдвинуты политическими партиями.

В округе №49 кандидату необходимо собрать для регистрации не менее 113 подписей избирателей.

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Валерий Лавский