Red Wings запускает прямые рейсы из Казани в Грузию

Компания Red Wings открывает прямые авиарейсы из Казани в города Грузии. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, с 13 ноября по вторникам и воскресеньям будут летать самолеты из Казани в Тбилиси. По будням они будут отправляться в 14:40 с прибытием в 18:45, а по выходным — в 4:25 и 8:40 соответственно.

Самолеты из Казани в Кутаиси начнут летать с 3 декабря. По вторникам вылет будет осуществляться в 14:40 с прилетом в 18:45, а по воскресеньям — в 4:25 и 8:40 соответственно.

Рейсы будут осуществлять на SSJ 100. Стоимость билета из Казани в Тбилиси начинается от 15 тыс. руб., а в Кутаиси — от 12,3 тыс.

"Ъ-Казань"