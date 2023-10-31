Добровольно и не принудительно

Россия второй год подряд находится в тройке самых популярных направлений с точки зрения добровольного страхования путешественников. Как отмечают участники рынка, в 2023году к началу июня было продано на 5% больше полисов страхования путешествий по стране, в частности по Краснодарскому краю, чем за все лето прошлого года. Однако этот рынок сложно назвать развитым. По словам страховщиков, клиенты рассчитывают в основном на стандартные полисы ОМС.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путешествуя по России, туристы не спешат покупать страховой полис, считая это нецелесообразным

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Путешествуя по России, туристы не спешат покупать страховой полис, считая это нецелесообразным

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Закрыть все риски

Весной этого года депутаты внесли в Госдуму законопроект об усовершенствовании порядка добровольного страхования путешественников по внутрироссийским маршрутам, сопряженным с повышенными рисками, а также страхования тех, кто занимается на отдыхе травмоопасными видами спорта.

Законопроект предусматривает, что полис страхования от повышенных рисков туристы по-прежнему будут приобретать добровольно. По такому договору было предложено установить минимальную страховую сумму 300тыс. руб. Однако размер ответственности страховщика по желанию туриста может быть и выше. При этом компании, продающие путевки для поездок по маршрутам с повышенными рисками, должны будут информировать туристов о возможности добровольного страхования рисков в поездках. К таким поездкам относятся, например, туры в горные районы Краснодарского края и Республики Адыгея.

Впрочем, полисы страхования для путешествий внутри страны страховые компании предлагают и сегодня. Но клиенты до сих пор задаются вопросом о целесообразности их приобретения. Помощь туристу окажут в любой поликлинике или больнице по обычному полису обязательного медицинского страхования.

«Надо понимать, что полис ОМС дает право лишь на получение бесплатной медицинской помощи. Тогда как по полису страхования путешественника по России предоставляется как медицинская помощь, так и большой перечень других необходимых в экстренной ситуации услуг»,— прокомментировала директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Ирина Зелицкая.

По словам собеседницы «G», во-первых, страховая компания оплачивает клиенту проезд после лечения к месту проживания и компенсирует расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, если родитель еще проходит лечение. Кроме этого, страховщик может оплатить расходы на визит родственника, если время пребывания пациента в стационаре составляет более десяти дней. После выписки из стационара на период ожидания отъезда в родной город клиенту также будет предоставлен номер в гостинице за счет страховой организации.

Во-вторых, страховка для путешественников позволяет включить в покрытие такой риск, как гражданская ответственность перед третьими лицами. То есть если застрахованный причиняет вред здоровью и (или) имуществу других людей, то расходы по компенсации ущерба в пределах определенного лимита также лягут на страховую компанию.

Наконец, в-третьих, среди туристов довольно популярна такая опция, как страхование отмены поездки и задержки (или отмены) рейса. Если туристу пришлось отказаться от отпуска по непредвиденным обстоятельствам (например, попали в ДТП по пути в аэропорт, внезапно заболел путешественник или его близкий родственник), то страховщик может возместить расходы, которые были понесены на оплату путешествия. Также определенная компенсация будет выплачена при задержке рейса больше чем на три часа или его отмене, например из-за поломки самолета или неблагоприятных погодных условий.

«Мы видим, что довольно часто российские туристы используют и опцию страхования багажа. Кроме этого, в состав полиса на время поездки можно включить страхование от несчастного случая. Это дает право на получение компенсации или оплаты дней временной нетрудоспособности при травме»,— рассказала Ирина Зелицкая.

По оценкам директора проектов «Сберстрахования» Елены Кошелевой, спрос на полисы страхования в путешествиях внутри России растет. Все больше людей интересуется добровольным страхованием ввиду гарантий быстрой и квалифицированной медпомощи, во избежание непредвиденных расходов, чтобы иметь возможность получить поддержку в случае форс-мажора в новом, незнакомом для себя месте.

«Страховой полис имеет более широкие возможности, чем полис ОМС, например, покрывает коммерческие клиники и позволяет обратиться к узким специалистам здесь и сейчас, что не всегда удается сделать по ОМС из-за записи на несколько недель вперед. Еще один плюс — возможность продолжить лечение и реабилитацию в частных медицинских клиниках по месту жительства уже после возвращения домой»,— прокомментировала госпожа Кошелева.

Интерес сместился внутрь страны

Как отмечает директор Краснодарского филиала компании «Альфастрахование» Ильяз Ахунжанов, со стороны туристов есть спрос на страхование при выезде за пределы России. К примеру, полис приобретают туристы, которые самостоятельно едут в Китай, в страны ЕС, где страхование необходимо для получения визы. В Турции же, Арабских Эмиратах страхование необязательно. Поэтому не все хотят переплачивать за полис. Люди, которые более ответственны, покупают страховки самостоятельно. Что касается пакетных туров, то здесь страхование уже включено в туристический пакет. Этого требуют принимающие отели.

По словам господина Ахунжанова, по мере закрытия границ постепенно растет спрос и на страхование путешествий внутри страны. Он пока небольшой, но положительная динамика есть. Путешествуя по территории России, люди не торопятся покупать страховой полис, так как это не обязательно.

Как рассказал вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, рынок ДМС достаточно развит по зарубежным направлениям, так как за границей получить медицинскую помощь непросто с точки зрения ее организации и дорого. При поездках по России люди обычно рассчитывают на ОМС и поэтому редко покупают страховку. Хотя преимущества добровольного полиса очевидны.

«Значительным импульсом для развития рынка страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) в свое время послужило требование ряда стран по оформлению полиса со страховой суммой не менее 15тыс. долларов или евро для получения визы. Пандемия и последующие события в мире, несомненно, внесли свои коррективы в привычки путешественников. Сменились и продолжают меняться направления для путешествий. Все больший интерес у людей вызывают путешествия по России. Соответственно, и большую востребованность получают полисы, которые действуют на территории страны»,— прокомментировал заместитель начальника управления «Страхование» департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Алексей Палагин.

Опции для экстремалов

По словам господина Палагина, стандартные программы страхования путешественников могут предоставлять покрытие как для поездок в какую-то конкретную страну, так и на весь мир, включая Россию. Исключение составляют территории в определенных пределах от административной границы населенного пункта, являющегося для застрахованного лица постоянным местом жительством.

При этом стандартную программу путешественников можно дополнить «экстремальной» опцией. Как отмечает Ильяз Ахунжанов, все зависит от того, что подразумевается под понятием «экстремальный отдых». Если говорить об экстремальном туризме, то эти риски — исключение в большинстве договоров страхования. Например, альпинизм, восхождение со специальным оборудованием будут исключением. В то же время покрывается трекинг — прогулка в горной местности без специального оборудования. В страховой полис также входит активный отдых, включающий катание на байках, мотоциклах, виды водного и зимнего спорта.

У некоторых страховых компаний есть специальные программы, предназначенные для любителей различных активностей. Такие программы включают в себя покрытие на все виды пляжного отдыха, экстремальный спорт, под которым подразумевается порядка 40видов активного отдыха, от санного и парашютного спорта до дайвинга, охоты и велосипедного мотокросса.

«Туристам, целью поездки которых являются занятия спортом, мы предлагаем полис со стандартным перечнем рисков. При занятиях горнолыжным спортом рекомендуем дополнительно включить риск гражданской ответственности, который позволит покрыть расходы, если наш клиент нанесет вред здоровью или имуществу третьих лиц. Полезно включить защиту от несчастного случая. Это позволит застрахованному получить не только медицинскую помощь по полису, но и выплату в зависимости от тяжести травмы. Увеличение спроса на страховую защиту особенно заметно зимой. В это время туристы часто приобретают полисы с опцией "горные лыжи и сноуборд"»,— прокомментировал Игорь Иванов.

Как отметил Алексей Палагин, несмотря на то что расширение покрытия на экстремальные виды спорта может увеличить стоимость полиса в два-четыре раза, туристы-спортсмены, заботящиеся о своем здоровье, никогда не пренебрегают страховой защитой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У некоторых страховых компаний есть специальные программы, предназначенные для любителей различных активностей

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ У некоторых страховых компаний есть специальные программы, предназначенные для любителей различных активностей

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Защитить автолюбителей и детей

Для автопутешественников обязательное условие для передвижения на автомобиле — наличие полиса ОСАГО, защищающего их ответственность перед третьими лицами. Как отмечает Алексей Палагин, стандартные полисы страхования каско обычно предусматривают защиту автомобиля от угона и хищения на всей территории России с возможностью расширения территории страхового покрытия при путешествии за границу.

Однако эти полисы не всегда могут решить все возникающие в автопутешествии проблемы. По словам эксперта «G», например, при поломке автомобиля или проколе колеса обычного полиса каско окажется недостаточно. В таких случаях необходим дополнительный сервисный пакет помощи на дороге, который оформляется отдельно или в составе полиса страхования путешественников. Но пока такие полисы еще не получили широкого распространения, констатирует Алексей Палагин.

Как отмечает Игорь Иванов, автострахование под путешествия — узкий сегмент и может нести существенные риски для самой страховой компании. По мнению Ирины Зелицкой, короткие программы каско экономически невыгодны, в том числе и самим клиентам. Ильяз Ахунжанов вообще не припоминает таких запросов от туристов. По его словам, клиенты больше запрашивают «Зеленую карту» (аналог ОСАГО), по которой страхуется ответственность перед третьими лицами при выезде за рубеж.

Игорь Иванов считает, что автомобили должны страховаться не под конкретную цель, а круглогодично по максимальному набору рисков. «Участились случаи обращения клиентов по страхованию автодомов. Но поскольку этот сегмент новый и сложный в части ремонта и обслуживания, то мы очень выборочно подходим к этому направлению бизнеса. Не страхуем исключительно на время путешествий ни автодома, ни машины. Все полисы добровольного автострахования оформляем сроком страхования на один год, а не на конкретный период. И это вполне объяснимо, так как невозможно предугадать, когда именно с автомобилем может что-то случиться. Иногда в каких-то конкретных регионах у нас нет партнеров по сервисным опциям, но тогда мы будем компенсировать расходы клиента на ту или иную услугу в пределах страховой суммы по полису»,— прокомментировал господин Иванов.

В Краснодарском крае два последних года подряд в разгар летнего курортного сезона из-за проливных дождей и наводнений вводился режим чрезвычайной ситуации. В трудном положении оказывались не только жители края, но и туристы со всей России, прибывшие на юг на своих автомобилях. По словам вице-президента «РЕСО-Гарантии», гости региона, являющиеся клиентами по каско, обращались в Краснодарский краевой региональный центр компании. Так, в 2023году из 20машин, пострадавших от ливней и града в Сочи и Туапсе в середине июля, более половины были «гостевыми». Страховая компания организовывала ремонт застрахованного автомобиля на месте либо оплачивала эвакуацию машины в регион страхователя.

Для организаторов детского отдыха у страховщиков есть программы коллективного страхования от несчастного случая. По ним можно застраховать жизнь и здоровье ребенка. Как отмечает Ирина Зелицкая, спрос на такие продукты традиционно повышается с приближением каникул — перед отправкой детей в оздоровительные и спортивные лагеря. Но в подавляющем большинстве случаев это краткосрочное страхование — только на время пребывания ребенка в лагере. При этом страхуют детей, как правило, не родители, а именно организаторы отдыха. Сумма страхового покрытия часто невысока.

Ильяз Ахунжанов приводит в пример самую популярную программу — страхование от несчастных случаев на смену в 21день, где ребенок застрахован 24часа в сутки, включая дорогу от дома до лагеря и обратно.

Закон, полезный для страховщиков

По оценкам Елены Кошелевой, основной уровень спроса на рынке ДМС в путешествиях обеспечивают семьи с детьми и туристы, предпочитающие активный отдых. Первые выбирают классическую страховку в путешествиях, чтобы защитить себя и детей в случае необходимости. Например, при отравлении, простуде или травмах. Вторые же учитывают потенциальную угрозу своих экстремальных увлечений и хотят быть уверенными, что получат высококлассное лечение в случае инцидента, стоимость которого покроет полис. При этом полисы не ограничиваются только лечением. Их можно расширить дополнительными опциями. Наиболее популярны компенсация при потере и повреждении багажа, а также страховка на случай задержки рейса.

И все же участники рынка, опрошенные «G», признают: рынок добровольного страхования в путешествиях внутри России развивается крайне медленно. По словам Ильяза Ахунжанова, если туроператор не убеждает клиента застраховать себя от несчастного случая, то туристы, как правило, сами не страхуются или делают это очень редко, надеясь на получение помощи в рамках ОМС. Закона об обязательном страховании туристов внутри России на сегодня нет.

Участники рынка рассчитывают на внесение изменений в Федеральный закон об основах туристской деятельности в России. Как считает Игорь Иванов, предложенные законодательные инициативы будут способствовать развитию рынка страхования среди туристов.

«В октябре этого года запланировано рассмотрение в первом чтении поправок в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Госдума предлагает обязать туроператоров информировать о возможности приобретения дополнительного полиса по страхованию рисков, не предусмотренных полисом ОМС, а также не покрываемых ответственностью туроператора. Это действительно полезная для туристов инициатива. В целом реализация этого предложения может стать импульсом для открытия коммерческих отделений или пунктов первой помощи в развивающихся туристических местах»,— подытожила Елена Кошелева.

Андрей Пугачев

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