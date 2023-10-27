В Челябинске суд вынес приговор двум лже-сотрудникам ФСБ

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двум местным жителям, выдававшим себя за сотрудников Федеральной службы безопасности. Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Установлено, что в 2022 году челябинцы требовали деньги у южноуральцев за якобы непривлечение к уголовной ответственности, решение споров по долговым обязательствам, расторжение договора по аренде помещения. Так они похитили средства у четырех местных жителей.

Решением суда один соучастник приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второй – к двум годам условно с испытательным сроком три года.

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